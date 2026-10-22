Умер экс-капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе
Фото: Instagram/georgiagff
Известный в прошлом полузащитник тбилисского "Динамо" и бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе 21 октября 2026 года ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщает Zakon.kz.
Данную информацию распространила пресс-служба Федерации футбола Грузии, указав его достижения в начале 90-х не только за сборную, но и на клубном уровне.
Георгий Немсадзе начал свою карьеру в 1989 году, надев майку "Динамо" (Тбилиси). Поиграв за многие грузинские клубы, полузащитник уехал в Европу, где защищал честь немецкого "Хомбурга", турецкого "Трабзонспора", швейцарского "Грассхоппера", итальянской "Реджаны" и шотландского "Данди".
С 1992 по 2004 годы играл за сборную Грузии, сыграл 69 встреч и был ее капитаном.
В 2010 году Немсадзе был включен в зал славы легендарного футбольного клуба "Данди" (Шотландия).
С 2017 года он начал свою тренерскую деятельность.
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