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Спорт

Умер экс-капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе

Футбол Умер Капитан, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 14:56 Фото: Instagram/georgiagff
Известный в прошлом полузащитник тбилисского "Динамо" и бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе 21 октября 2026 года ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба Федерации футбола Грузии, указав его достижения в начале 90-х не только за сборную, но и на клубном уровне.

Георгий Немсадзе начал свою карьеру в 1989 году, надев майку "Динамо" (Тбилиси). Поиграв за многие грузинские клубы, полузащитник уехал в Европу, где защищал честь немецкого "Хомбурга", турецкого "Трабзонспора", швейцарского "Грассхоппера", итальянской "Реджаны" и шотландского "Данди".

С 1992 по 2004 годы играл за сборную Грузии, сыграл 69 встреч и был ее капитаном.

В 2010 году Немсадзе был включен в зал славы легендарного футбольного клуба "Данди" (Шотландия).

С 2017 года он начал свою тренерскую деятельность.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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