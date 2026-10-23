Уразбахтин назвал причины поражения "Кайрата" от "Панатинаикоса"

Накануне алматинский футбольный клуб "Кайрат" провел свой второй матч в рамках второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где у себя дома был разгромлен греческим "Панатинаикосом". Счет – 1:5, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных людей, который переживает данную неудачу, без сомнения, является наставник чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин. Ему сильно досталось после игры в первую очередь от разгневанных фанатов, кричавших свое недовольство про последние результаты "желто-черных".

47-летний специалист признал ошибки своих подопечных, но, с другой стороны, не согласился с претензиями болельщиков и встал на защиту игроков. Он отметил старания и упорство своих подопечных, несмотря на окончательный провал.

"Комментировать особо нечего, позволили быстро забить, не вошли в игру. Несмотря на поражение, это хороший опыт для игроков. Ребята продолжали играть, несмотря на крупный счет. Прессинговали, оказывали давление на вратаря. Но класс соперника сказался. Таков наш уровень на данный момент. "Панатинаикос" – самый сложный наш соперник в этом сезоне. У них есть качество, они меньше нас били по воротам, но забили пять голов. Впереди у нас сложная игра, будем готовиться к ней". Рафаэль Уразбахтин

Что касается этой сложной игры, Уразбахтин имел в виду предстоящий выездной матч против "Актобе" в рамках КПЛ-2026 (25 октября).

В случае проигрыша в этой встрече алматинский коллектив теряет надежды на "золото" нынешнего сезона, так как главный конкурент – "Ордабасы" – автоматически становится чемпионом страны.