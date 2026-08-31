УЕФА выдал точное расписание игр "Кайрата" в Лиге конференций УЕФА

Накануне стало известно подробное расписание шести матчей казахстанского "Кайрата" на общем этапе Лиги Конференций УЕФА сезона-2026/2027, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана свой путь в третьем по значимости клубном турнире Европы начнет с гостевого поединка в Латвии 15 октября против "Риги". Начало в 21:45 по казахстанскому времени.

Дальнейшее расписание подопечных Рафаэля Уразбахтина выглядит следующим образом:

22 октября (19:30) "Кайрат" – "Панатинаикос" (Греция).

5 ноября (22:45) "Аталанта" (Италия) – "Кайрат".

26 ноября (20:30) "Кайрат" – "Мьельбю" (Швеция).

10 декабря (20:30) "Кайрат" – "Университатя" (Румыния).

18 декабря (01:00) "Твенте" (Нидерланды) – "Кайрат".

Для подготовки к этим еврокубковым баталиям у "желто-черных" сейчас ровно полтора месяца, которые они посвятят играм КПЛ-2026, где у команды стоит задача отстоять чемпионский титул.

И первая игра для достижения этой цели пройдет сегодня вечером в гостях против "Елимая" из Семея. Это будет перенесенная встреча 24-го тура чемпионата страны.