УЕФА выдал точное расписание игр "Кайрата" в Лиге конференций УЕФА
Чемпион Казахстана свой путь в третьем по значимости клубном турнире Европы начнет с гостевого поединка в Латвии 15 октября против "Риги". Начало в 21:45 по казахстанскому времени.
Дальнейшее расписание подопечных Рафаэля Уразбахтина выглядит следующим образом:
22 октября (19:30) "Кайрат" – "Панатинаикос" (Греция).
5 ноября (22:45) "Аталанта" (Италия) – "Кайрат".
26 ноября (20:30) "Кайрат" – "Мьельбю" (Швеция).
10 декабря (20:30) "Кайрат" – "Университатя" (Румыния).
18 декабря (01:00) "Твенте" (Нидерланды) – "Кайрат".
Для подготовки к этим еврокубковым баталиям у "желто-черных" сейчас ровно полтора месяца, которые они посвятят играм КПЛ-2026, где у команды стоит задача отстоять чемпионский титул.
И первая игра для достижения этой цели пройдет сегодня вечером в гостях против "Елимая" из Семея. Это будет перенесенная встреча 24-го тура чемпионата страны.