Выяснилось, какое место занимает "Кайрат" после второго тура Лиги Конференций

По итогам второго тура общего этапа Лиги Конференции в турнирной таблице лидирует греческий "Панатинаикос", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, за ним расположились швейцарское "Лугано", норвежский "Бранн", турецкий "Трабзонспор", нидерландский "Твенте", французское "Монако", бельгийский "Синт-Трейден" и хорватский "Хайдук".

Перечисленные клубы одержали по две победы и набрали по 6 очков.

Алматинский "Кайрат" после разгромного поражения от "Панатинаикоса" (1:5) стоит в турнирной таблице на 31 месте.

Следующий матч в рамках общего этапа турнира алматинцы проведут 5 ноября.

"Кайрат" в гостях встретится с итальянской "Аталантой", которая во втором туре отдала победу нидерландскому "Аяксу" – 0:2.

Ранее мы писали о том, как "Панатинаикос" разгромил "Кайрат" в рамках игр Лиги конференций УЕФА.