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Спорт

Выяснилось, какое место занимает "Кайрат" после второго тура Лиги Конференций

ФК &quot;Кайрат&quot;, футбол, поле, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 04:57 Фото: Instagram/f.c.kairat
По итогам второго тура общего этапа Лиги Конференции в турнирной таблице лидирует греческий "Панатинаикос", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, за ним расположились швейцарское "Лугано", норвежский "Бранн", турецкий "Трабзонспор", нидерландский "Твенте", французское "Монако", бельгийский "Синт-Трейден" и хорватский "Хайдук".

Перечисленные клубы одержали по две победы и набрали по 6 очков.

Алматинский "Кайрат" после разгромного поражения от "Панатинаикоса" (1:5) стоит в турнирной таблице на 31 месте.

Следующий матч в рамках общего этапа турнира алматинцы проведут 5 ноября.

"Кайрат" в гостях встретится с итальянской "Аталантой", которая во втором туре отдала победу нидерландскому "Аяксу" – 0:2.

Ранее мы писали о том, как "Панатинаикос" разгромил "Кайрат" в рамках игр Лиги конференций УЕФА.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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