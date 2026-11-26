26 ноября казахстанский футбольный клуб "Кайрат" в Алматы встретится со шведским "Мьельбю" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги Конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Аншлага на этом матче пока не ожидается, билеты от 4 000 тенге за несколько часов до стартового свистка можно спокойно купить в кассах.

Ну и погода сегодня благоволит болельщикам: в эти прохладные осенние дни на Центральном стадионе намечается температура в пределах 6-9 градусов тепла и без осадков.

Те же фанаты, которые не смогут увидеть вживую предстоящий матч, получат шанс посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport (начало в 20:30).

Поединок "Кайрата" и "Мьельбю" обслужит польская бригада арбитров. Главный судья – Павел Рачковски, его помощниками выступят Марцин Бонек и Филип Серант.

К старту этого матча после трех туров в активе шведской команды семь очков, и "Мьельбю" располагается на девятом месте в турнирной таблице Лиги конференций. В багаже алматинской дружины два балла (27-я позиция).

За день до этой игры тренер "Кайрата" высказался о целях своей команды в противостоянии с "Мьельбю".