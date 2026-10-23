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Спорт

Воспитанник казахстанского хоккея стал главным тренером клуба "Металлург"

Хоккей Новый тренер Металлурга, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:20 Фото: Instagram/hcmetallurg
23 октября уроженец Усть-Каменогорска Константин Шафранов возглавил российский хоккейный клуб "Металлург", который ныне является лидером Восточной конференции КХЛ и где играют два лидера нашей сборной – Никита Михайлис и Валерий Орехов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба клуба из Магнитогорска, 58-летний Константин Шафранов является воспитанником казахстанской школы хоккея.

Его тренерская карьера началась 12 лет назад в качестве ассистента главного тренера в "Форт-Уэйн Кометс". Затем он работал на аналогичной должности в "Амуре", "Автомобилисте", "Авангарде", СКА и "Ак Барсе".

В 2021 году Шафранов был назначен помощником главного тренера сборной России и по сей день входит в штаб национальной команды.

Как помощник главного тренера становился обладателем Кубка Гагарина (2021) и бронзовым призером чемпионата России (2023).

В бытность игроком выступал на позиции форварда за "Торпедо" (Усть-Каменогорск), СКА (Новосибирск), "Детройт Фэлконс", "Металлург" (Магнитогорск), "Форт-Уэйн Кометс", "Сент-Луис Блюз", "Вустер АйсКэтс", "Провиденс Брюинз", "Гранд-Рапидс Гриффинс", "Сибирь", ЦСКА , "Химик", нижегородское "Торпедо" и "Крылья Советов".

"Для болельщиков со стажем, да и для всего магнитогорского хоккея, имя Константина Витальевича – не пустой звук. Он становился чемпионом России и победителем Евролиги, был ярким нападающим и любимцем болельщиков. Поэтому символично, что Константин Витальевич вступает в должность главного тренера именно в нашей команде. Накопил колоссальный опыт и успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий ставить большинство и прививающий своим подопечным яркий, атакующий хоккей. Именно такой игровой стиль всегда был присущ "Металлургу", именно под такую модель собран наш состав. Рассчитываем, что комбинация его наработок, опыт текущего тренерского штаба и мастерство наших игроков приведут клуб к цели, которая всегда одна – Кубок Гагарина". Директор ХК "Металлург" Евгений Бирюков

Контракт с Константином Шафрановым подписан до конца нынешнего сезона.

18 октября "Металлург" объявил о расторжении контракта с Андреем Разиным по соглашению сторон. В тот же день тренер возглавил питерский СКА.

Первый экзамен у казахстанского наставника будет завтра, когда его новый клуб примет на своей арене "Сибирь" из Новосибирска.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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