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Спорт

Андрей Разин ушел из "Металлурга" и возглавил другой топ-клуб КХЛ

Хоккей Смена Работы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 19:19 Фото: metallurg.ru
18 октября в КХЛ состоялись две громкие отставки и одно назначение на пост главного тренера российского титулованного клуба. И везде это имя связано с Андреем Разиным, сообщает Zakon.kz.

А все началось сегодня утром, когда ХК "Металлург" объявил об уходе Разина с поста главного тренера по обоюдному согласию.

Как известно, клуб из Магнитогорска некоторое время назад отстранил своего наставника от работы из-за разногласий с хоккеистами. Его обязанности перешли к Владимиру Воробьеву.

Разин руководил "Металлургом" с 2023 года и под его началом команда завоевала Кубок Гагарина.

"Уважаемые болельщики, на протяжении трех с лишним лет мы с вами были единой командой. Всегда чувствовал вашу любовь и поддержку. Были тяжелые времена, были триумфы. К сожалению, сейчас, наверное, внезапно, приходится прощаться. Но "Металлург" – это не Андрей Разин. Это большой клуб с большими задачами и великими традициями. Болейте за нее, пусть команда вас радует новыми победами и красивой игрой". Андрей Разин

И сегодня же известный коллектив из Санкт-Петербурга, СКА, объявил о расставании со своим наставником Игорем Ларионовым.

Спустя несколько часов питерская дружина распространила информацию, что вместо Ларионова берут на работу Разина.

Соглашение с новым специалистом подписано на два сезона. Под руководством Разина СКА проведет первый матч 20 октября против "Автомобилиста".

Армейцы ныне переживают не самые лучшие дни: с активом в 17 очков команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции. СКА идет на серии пять поражений подряд.

Тем временем знаменитый бывший нападающий "МЮ" Уэйн Руни на днях подверг критике Криштиану Роналду за его самовольный уход из сборной Португалии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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