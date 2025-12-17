Воспитанник казахстанского хоккея стал главным тренером клуба "Трактор"

55-летний казахстанский специалист Евгений Корешков возглавил челябинский хоккейный коллектив "Трактор". С ним заключен контракт до конца нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Свою тренерскую деятельность Евгений Корешков начал в 2008 году. За это время поработал в штабе многих известных клубов КХЛ, среди которых "Металлург", "Барыс", ЦСКА и СКА. В составе московских армейцев два раза становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).

Казахстанский специалист присоединился к тренерскому штабу "челябинцев" месяц назад, став помощником Рафаэля Рише, а тот исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.

С первого декабря "Трактор", который является действующим финалистом Кубка Гагарина, попал в очень тяжелую ситуацию, проиграв подряд четыре последних матча в чемпионате.

Эти результаты откинули клуб на шестое место в таблице Восточной конференции, плюс их 19 декабря ждет домашняя битва против "Металлурга", где пройдет первый экзамен Корешкова в качестве рулевого.

Пока наш наставник готовится к серьезному испытанию, его бывшая команда "Барыс" накануне сотворила сенсацию, обыграв на выезде одного из лидеров "Востока" – "Автомобилист" (4:1).