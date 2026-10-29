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Спорт

Наставник ФК "Бавария" выписан из больницы с установленным диагнозом

Футбол Диагноз Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:54 Фото: Instagram/vincentkompany
Накануне главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Венсан Компани выписался из больницы, где ему врачи диагностировали раздражение мозговых оболочек, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию мировой общественности поведал спортивный директор чемпионов Бундеслиги Макс Эберль.

"Специалисты выяснили, это раздражение мозговых оболочек. Проще говоря – менингит, из-за которого произошел инцидент в прошлую пятницу. Уверен, что он скоро вернется к работе на 100%". Заявление директора ФК "Бавария" Макса Эберля

Эберль в этой истории также подчеркнул один момент и четко выделил момент про недавние дебаты в СМИ о давлении на игроков со стороны тренера.

"Данный диагноз нужно рассматривать совершенно отдельно от всех других последствий. Это никак не связано с давлением, с которым мы сталкиваемся в играх Бундеслиги". Макс Эберль

23 октября Компани потерял сознание на тренировке команды U-23, после чего был доставлен в больницу. С того момента 40-летний бельгийский специалист постоянно находился под наблюдением врачей. До этого он боролся с вирусной инфекцией.

Несмотря на выписку из больницы, немедленное возвращение Венсана к тренировкам пока не планируется, он продолжит восстановление дома.

В отсутствие своего рулевого "Бавария" минувшей ночью дома разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии со счетом 6:1.

Тем временем сборная Казахстана вернулась на родину, завоевав 12 золотых медалей на Пара Азиаде-2026 в Японии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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