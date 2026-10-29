Наставник ФК "Бавария" выписан из больницы с установленным диагнозом
Эту информацию мировой общественности поведал спортивный директор чемпионов Бундеслиги Макс Эберль.
"Специалисты выяснили, это раздражение мозговых оболочек. Проще говоря – менингит, из-за которого произошел инцидент в прошлую пятницу. Уверен, что он скоро вернется к работе на 100%". Заявление директора ФК "Бавария" Макса Эберля
Эберль в этой истории также подчеркнул один момент и четко выделил момент про недавние дебаты в СМИ о давлении на игроков со стороны тренера.
"Данный диагноз нужно рассматривать совершенно отдельно от всех других последствий. Это никак не связано с давлением, с которым мы сталкиваемся в играх Бундеслиги". Макс Эберль
23 октября Компани потерял сознание на тренировке команды U-23, после чего был доставлен в больницу. С того момента 40-летний бельгийский специалист постоянно находился под наблюдением врачей. До этого он боролся с вирусной инфекцией.
Несмотря на выписку из больницы, немедленное возвращение Венсана к тренировкам пока не планируется, он продолжит восстановление дома.
В отсутствие своего рулевого "Бавария" минувшей ночью дома разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии со счетом 6:1.
Тем временем сборная Казахстана вернулась на родину, завоевав 12 золотых медалей на Пара Азиаде-2026 в Японии.