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Спорт

Михаил Шайдоров собирается выйти на старт первого этапа серии Гран-при

Фигурное катание Гран-при Анже, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:12 Фото: olympic.kz
С 23 по 25 октября на льду французского Анже пройдет первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27, где одним из главных фаворитов соревнований будет олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

Среди конкурентов алматинского фигуриста будет немало известных спортсменов и главный из них – хозяин соревнования – двукратный чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Адам Сяо Хим Фа. Плюс есть победители этапов Гран-при, призеры крупнейших международных турниров и перспективные молодые фигуристы.

Гран-при Франции откроет серию из шести этапов, по итогам которых определятся участники декабрьского финала.

На ледовой арене IceParc фигуристы разыграют четыре комплекта наград: в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Фигурное катание Гран-при Анже, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:12

Фото: olympic.kz

Особое внимание будет приковано к мужскому одиночному катанию, где Михаил Шайдоров впервые выйдет на старт Гран-при в статусе олимпийского чемпиона. При этом ему предстоит противостоять фигуристам, способным набирать более 270 и даже 300 баллов по сумме двух программ.

Как уже известно, первый международный старт наш победитель Олимпийских игр-2026 провел в конце сентября на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Там казахстанец завоевал бронзовую медаль, набрав 272,75 балла (95,98 + 176,77).

При этом короткая программа принесла Шайдорову новый личный рекорд. Прежнее достижение составляло 95,50 балла, а на Мемориале Непелы он впервые преодолел отметку в 95,98.

В нынешнем сезоне Шайдоров выступает с короткой программой под композицию Vidacarnaval бразильского музыканта Карлиньоса Брауна. Ее постановкой занималась известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн, работавшая со многими ведущими фигуристами мира, включая олимпийских чемпионов Юдзуру Ханю (Япония) и Нейтана Чена (США).

Для произвольной программы были выбраны три произведения композитора Кирилла Рихтера: Michigan 7, Mechanisms и Chronos. Над постановкой работал востребованный французский специалист Бенуа Ришо.

Новый контент заметно отличается по музыкальному характеру. Короткая программа построена на энергичных бразильских ритмах, тогда как произвольная объединяет инструментальные композиции с напряженным, драматичным звучанием. Французский этап позволит оценить, насколько Шайдоров продвинулся в работе над постановками после первого международного выступления. Потенциал при этом у нашего фигуриста огромный. И хотелось бы, чтобы к середине сезона чемпион смог его раскрыть.

Гран-при Франции станет первым из шести этапов сезона. Далее соревнования пройдут в Канаде, Китае, США, Финляндии и Японии.

На каждом этапе фигуристы получат рейтинговые очки в зависимости от занятого места. По итогам серии определятся шесть лучших участников в каждой дисциплине, которые выступят в финале Гран-при. Решающие соревнования состоятся с 10 по 12 декабря в Чунцине (Китай).

Для Михаила Шайдорова вторым этапом станет Гран-при в Китае, запланированный на 6-8 ноября.

А несколько дней назад ученые в горах Перу нашли новое растение, которое было названо в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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