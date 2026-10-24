Казахстан закрыл с историческим результатом V Азиатские Пара игры

24 октября 2026 года в Аичи-Нагоя (Япония) завершилась Пара Азиада-2026, где атлеты сборной Казахстана достигли нового исторического результата по завоеванным наградам за все время участия в этих соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Паралимпийского комитета РК, наши спортсмены в Японии завоевали 50 медалей: 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые, обновив сразу два рекордных показателя за всю историю участия страны в Азиатских Пара играх.

Казахстанские параспортсмены достигли максимума как по количеству золотых наград, так и по общей сумме медалей.

Предыдущие рекорды, установленные в Ханчжоу, составляли 8 золотых и 41 медаль суммарно.

Положительная динамика отмечается и в составе нашей сборной. На Играх в Ханчжоу Казахстан представлял 131 спортсмен, а в Аичи-Нагое – уже 150, что отражает рост числа занимающихся паралимпийским спортом в стране.

В общем медальном зачете Казахстан занял девятое место, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущими Азиатскими Пара играми. В Ханчжоу национальная команда завершила соревнования на 11-м месте.

Накануне последние две золотые медали в копилку наших атлетов положили пара велосипедисты.