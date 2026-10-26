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В Германии умерла журналистка и поэтесса Гитта Линдеманн – мать вокалиста Rammstein

Тилль Линдеманн потерял мать: Гитте Линдеманн было 87 лет, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 22:32 Фото: magnific.com
В Германии в возрасте 87 лет умерла журналистка и поэтесса Гитта Линдеманн – мать вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Она скончалась 24 октября в своем доме в земле Мекленбург – Передняя Померания, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Merkur со ссылкой на семью артиста.

Причина смерти не раскрывается.

В начале октября Гитта Линдеманн должна была посетить мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения ее покойного мужа, писателя Вернера Линдеманна. Однако из-за проблем со здоровьем она не смогла присутствовать. Ее сын также пропустил мероприятие, чтобы остаться рядом с матерью.

Гитта Линдеманн много лет работала на радио и занималась литературой. После объединения Германии она возглавляла культурную редакцию NDR в Мекленбурге – Передней Померании до 2002 года.

Даже после выхода на пенсию она продолжала писать. В 2023 году вышла ее книга воспоминаний "Мои места у окна", а весной 2026 года на Лейпцигской книжной ярмарке она представила сборник стихов "Беззвучно".

Ранее сообщалось, что родившийся в Казахстане рэпер скончался в России.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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