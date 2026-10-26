В Германии умерла журналистка и поэтесса Гитта Линдеманн – мать вокалиста Rammstein
Об этом пишет Merkur со ссылкой на семью артиста.
Причина смерти не раскрывается.
В начале октября Гитта Линдеманн должна была посетить мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения ее покойного мужа, писателя Вернера Линдеманна. Однако из-за проблем со здоровьем она не смогла присутствовать. Ее сын также пропустил мероприятие, чтобы остаться рядом с матерью.
Гитта Линдеманн много лет работала на радио и занималась литературой. После объединения Германии она возглавляла культурную редакцию NDR в Мекленбурге – Передней Померании до 2002 года.
Даже после выхода на пенсию она продолжала писать. В 2023 году вышла ее книга воспоминаний "Мои места у окна", а весной 2026 года на Лейпцигской книжной ярмарке она представила сборник стихов "Беззвучно".
La madre del vocalista de #Rammstein, Gitta Lindemann, falleció a los 87 años. La mujer era reconocida en #Alemania por su trayectoria como periodista, poeta y escritora. @RammsteinMexico https://t.co/oJa1nz6coR https://t.co/ZrCmNpoqVN— Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) October 26, 2026
Ранее сообщалось, что родившийся в Казахстане рэпер скончался в России.