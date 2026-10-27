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Спорт

Аким Астаны получил еще одну должность

Женис Касымбек, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 17:23 Фото: ttfrk.kz
Аким Астаны Женис Касымбек избран президентом Федерации настольного тенниса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Решение принято на Внеочередной конференции федерации.

Как отметили в организации, избрание состоялось в период активного развития казахстанского настольного тенниса и подготовки к одному из важнейших международных спортивных событий – чемпионату мира ITTF World Table Tennis Championships Finals 2027, который пройдет в Астане.

В сентябре 2026 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петру Сёрлинг. Они обсудили чемпионат мира по настольному теннису, который состоится в 2027 году в Астане и станет первым мировым первенством по этому виду спорта, проводимым в Центральной Азии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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