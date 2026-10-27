Аким Астаны получил еще одну должность

Аким Астаны Женис Касымбек избран президентом Федерации настольного тенниса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Решение принято на Внеочередной конференции федерации.

Как отметили в организации, избрание состоялось в период активного развития казахстанского настольного тенниса и подготовки к одному из важнейших международных спортивных событий – чемпионату мира ITTF World Table Tennis Championships Finals 2027, который пройдет в Астане.

В сентябре 2026 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петру Сёрлинг. Они обсудили чемпионат мира по настольному теннису, который состоится в 2027 году в Астане и станет первым мировым первенством по этому виду спорта, проводимым в Центральной Азии.