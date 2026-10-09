Моуриньо встал на защиту Мбаппе и жестко ответил журналистам

Знаменитый форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, оказавшийся в центре огромного скандала в Испании после бурного перерыва в выступлениях за сборную, накануне получил серьезную поддержку в лице своего наставника Жохе Моуринью, сообщает Zakon.kz.

Португальский специалист полностью отверг обвинения и обрушился с резкой критикой на испанские СМИ, обвинив их в фальсификации дела против французского нападающего.

"То, что сделали СМИ, абсурдно. Мбаппе приехал в клуб после травмы и проконсультировался с медицинским штабом. У него есть план восстановления, о котором вам не нужно знать. А потом началась вся эта шумиха, словно в футболе за последние две недели и без того было недостаточно проблем". Жозе Моуринью

Вся шумиха началась с преждевременного ухода Мбаппе из лагеря сборной Франции после того, как он забил единственный гол в победном матче "синих" против Турции со счетом 1:0 в Лиге наций УЕФА.

Отпущенный для восстановления, Килиан затем совершил многочисленные поездки между Мадридом, Парижем и Швейцарией.

Провел вечер во французской столице с подругой Эстер Эспосито. Велосипедная прогулка по швейцарским Альпам и позднее возвращение игрока в клуб не понравились представителям СМИ.

"Люди активно ищут поводы для скандала. "Реал" есть "Реал", и вы, журналисты, всегда стараетесь что-то раскопать. Я ожидал от вас вопроса только от нашего предстоящего матча. Обещаю одно: если игрок "Реала" не выполнит свои обязанности, вы даже не увидите его на скамейке запасных. Вы не сможете его освистать, он будет дома. Я даже не дам ему шанса сесть на скамейку запасных. Мбаппе же, напротив, будет играть. Уверен, что он не нарушил ни одного из своих обязательств перед клубом". Жозе Моуринью

После этих фраз Моуринью Мбаппе остается доказывать свою способность на поле в ближайшем матче команды против "Вильяррела" в рамках Ла Лиги в ночь на 11 октября.

По ходу других дел королевский коллектив начал рассматривать громкий трансфер двух суперзвезд на 2027 год.