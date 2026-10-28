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Спорт

Отец Ламина Ямаля отметился двумя скандальными выходками за сутки

Футбол Скандал Отца, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 15:20 Фото: Instagram/hustle_hard_304
Мунир Насрауи, отец знаменитого футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля, оказался в центре внимания европейских СМИ за свое неподобающее поведение в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Cronica Global, сначала 36-летний мужчина устроил разборки в аэропорту Барселоны, когда собирался вылететь в Лондон на гала-церемонию вручения "Золотого мяча".

Инцидент произошел в кафе в зале ожидания, где, по свидетельствам очевидцев, Насрауи повесил свою куртку в запрещенном месте. Заметив нарушение правил заведения, один из сотрудников кафе подошел к нему и попросил убрать одежду.

Не прислушавшись к указаниям персонала, отец футболиста отреагировал вызывающе и плюнул официантке в лицо после того, как она сделала ему замечание.

Потребовалось вмешательство Гражданской гвардии. Несмотря на серьезность и напряженность истории, Мунир Насрауи в итоге сел на свой рейс.

Затем он устроил потасовку с оператором российской делегации на улице Лондона сразу после завершения церемонии вручения премии "Золотой мяч". Свидетелем данного конфликта стал экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин.

Инцидент произошел у входа в театр "Лондон Палладиум", где проходил торжественный гала-вечер журнала France Football. Насрауи стоял на улице с сигаретой и держал в руках Трофей Копа (приз лучшему молодому игроку мира).

И в этот момент к нему подошел оператор, чтобы поздравить и снять отца футболиста на видео, однако тот повел себя агрессивно и едва не выбил смартфон из рук снимающего.

Это не первый случай, когда Мунир Насрауи попадает в заголовки новостей из-за негативных событий, связанных с нарушением закона и общественного порядка.

И самый серьезный из этих случаев произошел в августе 2024 года, когда он получил ножевое ранение на парковке в районе Рокафонда города Матаро.

Ровно год назад отец Ямаля оповестил всех, что собирается жениться на 23-летней девушке.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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