Казахстанский флаг в Англии: Сатпаев заметил его в толпе и совершил невероятное

Нападающий сборной Казахстана и английского "Бернли" Дастан Сатпаев вручил свою футболку болельщику после выездного матча Чемпионшипа против "Линкольн Сити" (1:4), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, пользователь аккаунта в Instagram под именем matchwornroyally сообщил о встрече с футболистом. Перед игрой Сатпаев также дал ему автограф на коллекционной карточке "Челси".

"Мне удалось поговорить с Сатпаевым, когда он приехал на стадион. Он любезно согласился подписать мою коллекционную карточку. Дастан сказал, что постарается найти меня после матча по флагу Казахстана, и отдал мне футболку после того, как поблагодарил приехавших болельщиков, что видно на видео. Дастан, пожалуй, самый яркий футболист, которого когда-либо давал Казахстан, – как в советское время, так и за годы независимости. Начиная карьеру здесь, в Англии, он несет на своих плечах надежды целой страны. Үлкен рахмет, Дастан", – поделился болельщик.

В последнем матче Сатпаев вышел в стартовом составе "Бернли" и провел на поле 60 минут. Вскоре его сменил Оливер Сонне. Казахстанец выступает за клуб на правах аренды из "Челси" до конца сезона-2026/2027.

Ранее тренер "Бернли" объяснил, почему Дастан Сатпаев не играет весь матч.