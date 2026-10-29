"Вашингтон" Овечкина одержал вторую победу подряд в матче НХЛ

Клуб российского форварда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" продолжает свое стабильное выступление в новом сезоне НХЛ, чередуя поражения с победами, но в целом их капитан не всегда отличается в игре и пока не может набрать своей оптимальной формы, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью столичный коллектив на своей арене обыграл "Филадельфию" в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

У "Кэпиталз" дублями отметились Алекс Так и Джордан Кайру, плюс один гол на счету Ильи Протаса.

Лидер "Вашингтона" Овечкин провел на льду 12 минут, сделал два броска по воротам соперника и один силовой прием.

Несмотря на свою невысокую результативность, пока в активе 41-летнего россиянина 4 (1+3) очка после 11 игр сезона. А сам он продлил свою серию без успешных действий до трех встреч подряд.

К этому часу коллектив Спенсера Карбери набрал 14 очков и располагается на 10-й строчке Восточной конференции. Им не хватает всего лишь несколько побед, чтобы оказаться в списке лидеров.

"Вашингтон" от третьего места в таблице конференций, где стоит "Монреаль", отделяет всего лишь два балла. Следующим соперником "Кэпс" 30 октября на выезде будет "Нэшвилл".

Между тем мадридский "Реал" несколько дней назад в принципиальном матче Ла Лиги в гостях переиграл "Барселону" благодаря дублю своего главного снайпера Килиана Мбаппе.