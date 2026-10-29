"Вашингтон" Овечкина одержал вторую победу подряд в матче НХЛ
Минувшей ночью столичный коллектив на своей арене обыграл "Филадельфию" в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
У "Кэпиталз" дублями отметились Алекс Так и Джордан Кайру, плюс один гол на счету Ильи Протаса.
Лидер "Вашингтона" Овечкин провел на льду 12 минут, сделал два броска по воротам соперника и один силовой прием.
Несмотря на свою невысокую результативность, пока в активе 41-летнего россиянина 4 (1+3) очка после 11 игр сезона. А сам он продлил свою серию без успешных действий до трех встреч подряд.
К этому часу коллектив Спенсера Карбери набрал 14 очков и располагается на 10-й строчке Восточной конференции. Им не хватает всего лишь несколько побед, чтобы оказаться в списке лидеров.
"Вашингтон" от третьего места в таблице конференций, где стоит "Монреаль", отделяет всего лишь два балла. Следующим соперником "Кэпс" 30 октября на выезде будет "Нэшвилл".
Между тем мадридский "Реал" несколько дней назад в принципиальном матче Ла Лиги в гостях переиграл "Барселону" благодаря дублю своего главного снайпера Килиана Мбаппе.