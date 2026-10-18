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Спорт

Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в матче НХЛ

Хоккей Голевой Пас, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 08:48 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 18 октября 2026 года клуб "Вашингтон Кэпиталз" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:2, где четвертое результативное очко нового сезона набрал форвард Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем поединке россиянин отдал голевой ассист своему партнеру Илье Протасу, для которого это была первая шайба в новом сезоне.

Также в составе "Кэпиталз" отличились Райан Леонард, Дилан Строум и Бун Дженнер.

А для Овечкина данная результативная передача стала 761-й за его карьеру в лиге. К тому же Александр находится в шаге от рекорда Никласа Бэкстрема (762) по голевым ассистам в истории "Вашингтона".

Плюс 41-летний форвард к этой минуте накопил 4 (1+3) очка после восьми игр текущего сезона и поднялся на 223-ю строчку рейтинга бомбардиров нынешнего чемпионата.

После этой домашней победы команда Спенсера Карбери набрала 10 очков и размещается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции.

Тем временем накануне прошли полуфиналы "Мастерса" в Шанхае, где подопечный казахстанского тренера Андрея Голубева, Даниил Медведев, не смог пробиться в решающую стадию.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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