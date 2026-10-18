Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в матче НХЛ
В прошедшем поединке россиянин отдал голевой ассист своему партнеру Илье Протасу, для которого это была первая шайба в новом сезоне.
Также в составе "Кэпиталз" отличились Райан Леонард, Дилан Строум и Бун Дженнер.
А для Овечкина данная результативная передача стала 761-й за его карьеру в лиге. К тому же Александр находится в шаге от рекорда Никласа Бэкстрема (762) по голевым ассистам в истории "Вашингтона".
Плюс 41-летний форвард к этой минуте накопил 4 (1+3) очка после восьми игр текущего сезона и поднялся на 223-ю строчку рейтинга бомбардиров нынешнего чемпионата.
После этой домашней победы команда Спенсера Карбери набрала 10 очков и размещается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции.
Тем временем накануне прошли полуфиналы "Мастерса" в Шанхае, где подопечный казахстанского тренера Андрея Голубева, Даниил Медведев, не смог пробиться в решающую стадию.