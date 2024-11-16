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Овечкин помог "Вашингтону" одержать волевую победу в матче с "Колорадо"

Хоккей Пас Победа, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 11:02 Фото: Instagram/capitals
Капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал одним из двигателей гостевого успеха над "Колорадо Эвеландж" в рамках встречи НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Именно с результативной передачи российского форварда столичный клуб сумел восстановить равновесие, а затем обыграть соперника на его же поле со счетом 5:2.

Александр Овечкин на пятой минуте поединка начал атаку, которая завершилась голом в ворота команды из Денвера – отличился Якуб Врана.

После победы над "Колорадо" команда "Кэпиталз" набрала 23 балла и взлетела на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Тем временем радостные дни болельщиков ХК "Барыс" сменяются на грустные. После успеха 13 ноября над "Нефтехимиком" подопечные Галыма Мамбеталиева уступили на выезде "Салавату Юлаеву" – 1:4.

При этом другой россиянин, голкипер Андрей Василевский, 15 ноября установил новый рекорд НХЛ в 300 побед.

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