Роналду забил 982-й гол и отдал свой приз лучшего игрока партнеру

Накануне футбольный клуб "Аль-Наср" на выезде переиграл "Аль-Файсали" со счетом 3:1 в рамках 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, где один из победных голов забил лидер гостей Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Для капитана "Аль-Насра" этот гол стал 982-м в его профессиональной карьере. 41-летний португалец на 49-й минуте матча удвоил преимущество своей команды после паса своего соотечественника Жоау Феликса.

Тем самым Роналду довел свою копилку голов до 982-х и ему не хватает 18 забитых мячей до отметки "1000 взятий ворот".

Что касается самой игры, то здесь клуб из Эр-Рияда открыл счет уже на 4-й минуте, когда отличился форвард Абдулла Аль-Хамдан.

Затем настала очередь Криштиану, чтобы порадовать гостей. Вскоре хозяева сократили отставание усилиями Тео Бонгонда.

А точку в этом поединке поставил вингер "Аль-Насра" Анжело – 1:3.

В итоге "Аль-Наср" набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице саудовской Суперлиги.

Еще одним приятным и трогательным моментом прошедшей встречи стало то, что Роналду передал одноклубнику Абдулле Аль-Хамдану награду лучшего игрока этого матча.

Следующий матч действующий чемпион Саудовской Аравии проведет 26 октября против "Аль-Васла" (ОАЭ) в рамках третьего тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

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