Роналду забил 982-й гол и отдал свой приз лучшего игрока партнеру
Для капитана "Аль-Насра" этот гол стал 982-м в его профессиональной карьере. 41-летний португалец на 49-й минуте матча удвоил преимущество своей команды после паса своего соотечественника Жоау Феликса.
Тем самым Роналду довел свою копилку голов до 982-х и ему не хватает 18 забитых мячей до отметки "1000 взятий ворот".
Что касается самой игры, то здесь клуб из Эр-Рияда открыл счет уже на 4-й минуте, когда отличился форвард Абдулла Аль-Хамдан.
Затем настала очередь Криштиану, чтобы порадовать гостей. Вскоре хозяева сократили отставание усилиями Тео Бонгонда.
А точку в этом поединке поставил вингер "Аль-Насра" Анжело – 1:3.
В итоге "Аль-Наср" набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице саудовской Суперлиги.
Еще одним приятным и трогательным моментом прошедшей встречи стало то, что Роналду передал одноклубнику Абдулле Аль-Хамдану награду лучшего игрока этого матча.
Следующий матч действующий чемпион Саудовской Аравии проведет 26 октября против "Аль-Васла" (ОАЭ) в рамках третьего тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.
А днем ранее титулованный российский хоккейный клуб "Металлург" пополнился еще одним представителем Казахстана.