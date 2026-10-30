Матч остановили ради оваций в честь Овечкина: хоккеисту подарили гитару

Американский хоккейный клуб "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" устроил церемонию в честь знаменитого российского форварда Александра Овечкина, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда на восьмой минуте встречи остановили игру, чтобы поприветствовать капитана "Вашингтона", который является лучшим бомбардиром в истории Лиги.

К тому же этот матч стал для Овечкина последним на арене Нэшвилла, так как он завершает карьеру в НХЛ после этого сезона.

Плюс перед данным поединком представители "Нэшвилл Предаторз" вручили Овечкину подарок – именную гитару с логотипами обоих клубов.

Что касается самого матча, то здесь гости отпраздновали победу в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У "Кэпс" дубль оформил Коул Хатсон, еще по одной шайбе забросили Бун Дженнер и Алекс Так. У хозяев две шайбы на свой счет записал Филип Форсберг, а также один гол в активе Росса Колтона.

Александр Овечкин провел на льду 11 минут и отметился тремя бросками, включая один силовой прием.

Благодаря этому успеху "Вашингтон" накопил 16 очков и поднялся на шестое место в Восточной конференции.

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