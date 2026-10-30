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Спорт

И это не Соболенко: в США назвали трех главных конкуренток Рыбакиной

Рыбакина, Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 04:29 Фото: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
Бывшая первая ракетка мира из США Мартина Навратилова назвала польку Игу Швёнтек (8-я), американок Кори Гауфф (5-я) и Иву Йович (12-я) конкурентками казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (1-я), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в интервью Навратилову попросили перечислить теннисисток, способных бросить вызов Рыбакиной, помимо белоруски Арины Соболенко (2-я).

"Ига Швёнтек и Кори Гауфф. Коко еще очень молода и продолжает прогрессировать. Ива Йович тоже постоянно прибавляет. Она очень атлетичная теннисистка, и я с нетерпением жду, как она будет развиваться дальше. Именно этих троих я бы назвала главными претендентками", – сказала Навратилова.

Рыбакина уже гарантировала себе лидерство в мировом рейтинге по итогам сезона-2026. Казахстанка завоевала четыре титула и шесть раз выходила в финал турниров WTA в нынешнем сезоне. Также Рыбакина объявила о травме и не появилась на матче против Фернандес в Токио.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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