Канело вернул себе титул чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес вернул себе чемпионский пояс WBC в суперсреднем весе, одержав победу над французом Кристианом Мбилли. Поединок состоялся 31 октября в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

36-летний Альварес победил единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Судьи выставили оценки 115:112, 116:111 и 117:110 в пользу мексиканца.

Для Канело этот бой стал первым после поражения от Теренса Кроуфорда, которому он уступил титул абсолютного чемпиона мира в сентябре 2025 года. На этот раз Альварес вышел на ринг в статусе претендента.

Начало поединка получилось напряженным. Мбилли активно атаковал, наносил серии ударов и пытался прижать соперника к канатам. Однако Альварес постепенно перехватил инициативу благодаря точным контратакам, грамотной защите и работе ног.

Переломным стал седьмой раунд, когда мексиканец провел несколько результативных комбинаций, включая мощный апперкот, потрясший Мбилли. В восьмом раунде француз потерял одно очко за удар по затылку.

Во второй половине встречи Альварес уверенно контролировал ход боя. Мбилли заметно снизил активность и не сумел переломить ситуацию даже в заключительных раундах.

После победы мексиканец признался, что возвращение чемпионского титула стало для него особенным моментом.

"Это невероятно. Это как мой первый титул. После 20-21 года профессиональной карьеры я снова стал чемпионом", – заявил Альварес.

Он также поблагодарил своих тренеров Эдди и Чепо Рейносо, а также семью, которая не смогла присутствовать на поединке.

Ранее казахстанка Зарина Толыбай стала чемпионкой мира по боксу.