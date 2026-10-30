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Спорт

Легендарные футбольные клубы "Милан" и "Интер" показали свой новый стадион

Футбол Новый Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:57 Фото: Instagram/Acmilan
Как известно, культовая итальянская арена "Сан-Сиро", на которой в прошлом сезоне в рамках Лиги чемпионов УЕФА играл алматинский "Кайрат", скоро будет снесена и уйдет в историю, сообщает Zakon.kz.

Болельщики знают, что "Сан-Сиро" является родной ареной знаменитых клубов "Интер" и "Милан", которые накануне представили уже новый стадион под названием "Дженерали Стэдиум".

По сведениям итальянских СМИ, открытие этого объекта запланировано на сезон-2031/32, но общественность заранее увидела первые снимки стадиона-красавца.

Права на название стадиона приобрела итальянская страховая компания Assicurazioni Generali. Соглашение рассчитано на 25 лет и принесет двум клубам около 650 млн евро, примерно по 26 млн ежегодно.

Но здесь надо подчеркнуть, что во время проведения матчей еврокубков арена будет называться "Милано Стэдиум", без упоминания спонсора.

Новый стадион рассчитан на 71,5 тыс. зрителей и его строительство планируется начать в 2028 году.

Тем временем рулевой "Баварии" Венсан Компани выписался из больницы с установленным диагнозом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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