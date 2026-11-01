Жания Бекмухамбетова завоевала медаль международного турнира в Венгрии

Юная казахстанская теннисистка Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призером международного турнира WTT Youth Contender Szombathely, который завершился в венгерском городе Сомбатхей. Спортсменка выступала в возрастной категории до 15 лет (U15), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Федерации настольного тенниса Казахстана, на пути к медали 13-летняя Жания обыграла соперниц из Венгрии, Молдовы, Польши и Румынии. Однако в полуфинале казахстанка уступила представительнице Катара и завершила соревнования на третьем месте.

Также Бекмухамбетова выступила в категории U13. Там она одержала победы над спортсменками из Венгрии, Румынии и Словакии, но остановилась на стадии четвертьфинала, уступив представительнице китайского Тайбэя Сяо Цзычэн.

Ранее Бекмухамбетова стала победительницей турнира по настольному теннису в Словении.