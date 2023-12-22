Ига Швёнтек: Я хорошо сыграла против Рыбакиной

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала встречу с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который в эти дни проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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В эти дни Etihad Arena в Абу-Даби стала центром мирового тенниса, а также местом притяжения звезд мировой эстрады. Выставочный турнир, который сопровождается концертами популярных музыкантов, собрал 16 топовых игроков. Восемь мужчин и женщин разделены на четыре команды. Причем среди них три из четырех лучших теннисисток мира: Ига Швёнтек (№ 1), Арина Соболенко (№ 2) и Елена Рыбакина (№ 4), а также топ-10 рейтинга АТР: Даниил Медведев (№ 3), Андрей Рублев (№ 5), Стефанос Циципас (№ 6), Хуберт Хуркач (№ 9) и Тейлор Фритц (№ 10).

Here’s how the Day 1 of the Meteora World Tennis League Season 2 looked like 🔥🔥

After two out and out action-packed encounters, Falcons and Kites emerged victorious, More thrillers & hardcore tennis awaits you tomorrow 🧡 Make sure you join us for a spectacular Day 2 #WTL pic.twitter.com/WsmIfuNOQt — World Tennis League (@TennisWorl76726) December 22, 2023

Впервые Мировую теннисную лигу провели в декабре 2022 года в Дубае также с участием большого количества звезд. Причем трофей в итоге завоевал не самый мощный по составу коллектив – победу в финале одержали "Kites" (Коршуны) в составе Елены Рыбакиной, Анастасии Павлюченковой, Александра Зверева и Доминика Тима. А команды, ведомые Новаком Джоковичем и Игой Швёнтек, остались без трофея.

В каждом коллективе, который носит названия птиц ("Соколы", "Орлы", "Коршуны" и "Ястребы"), по два теннисиста и две теннисистки. На предварительном этапе команды играют между собой по круговой системе (каждый с каждым). В рамках матчевой встречи запланированы пять игр: мужская одиночка, женская одиночка, мужские и женские пары и микст. Каждая встреча состоит из одного сета.

What an incredible day full of tennis battles, sportsmanship, and tennis excitement! Here’s a quick recap of Match 1 of Day 1 at the Meteora World Tennis League at the Etihad Arena 🔥#WTL #WorldTennisLeague #MeteoraDevelopers #Day1 #Tennis #AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/Y7MkB9zhah — World Tennis League (@TennisWorl76726) December 21, 2023

В первый игровой день между собой встретились команды Елены Рыбакиной и Иги Швёнтек. Победитель противостояния определился по итогам матчей между этими теннисистками, они завершали встречу. В основной партии победу праздновала польская спортсменка со счетом 6:4. Этот результат сравнял общий счет в матчевой встрече – 24:24. Таким образом, Рыбакиной и Швёнтек пришлось провести супер тай-брейк, в котором сильнее оказалась первая ракетка Казахстана 10:8. В итоге команда Елены Рыбакиной одержала победу со счетом 27-24. После игры Ига Швёнтек поделилась своими эмоциями.

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"Этот турнир дает мне возможность реализовать то, что я практиковал во время предсезонной подготовки, против лучших игроков здесь. Я хорошо сыграла против Рыбакиной и почувствовала, что это похоже на то, что мы испытали в WTA Tour. Так что довольно приятно", – сказала Ига в интервью изданию Gulf News.

Новый сезон 22-летняя теннисистка из Польши начнет в ранге первой ракетки мира. На предстоящий год у Швёнтек большие планы – остаться на вершине мирового рейтинга. Однако, в данный момент Ига старается сконцентрироваться только на стартовых турнирах сезона, который пройдут на кортах Австралии.

"Сейчас я стараюсь просто сосредоточиться на предстоящих турнирах в Австралии, потому что сезон длинный и многое может случиться. Поэтому я просто визуально представляю, как я собираюсь реализовать то, что я практикую каждый день на первых двух турнирах сезона, и не думаю о большем прямо сейчас", – добавила Швёнтек.

В отличие от мужского тенниса, где в сезоне 2023 года Новак Джокович выиграл три из четырех турниров "Большого шлема", в женском туре четыре разных чемпионки на мейджорах: Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии, Ига Швёнтек взяла "Ролан Гаррос", Маркета Вондроушова стала "королевой" Уимблдона, а Кори Гауфф победила на домашнем US Open. Но на Итоговом чемпионате WTA Ига Швёнтек оказалась сильнее всех.

"Женский теннис последние пару сезонов был на стабильном уровне. Я, Арина и Елена, выделяемся и играем стабильно, но есть и другие теннисистки, которые просто пытаются стать лучше. Мне нравится работать в своем собственном темпе, но когда кто-то соревнуется с тобой и продолжает давить на тебя, это оказывает как положительное, так и отрицательное влияние, но я не слишком об этом переживаю," – сказала Швёнтек.

Ранее лучшая теннисистка Казахстана посетила концерт концерт 50 Cent в Абу-Даби, а также Елена Рыбакина назвала главную цель в своей карьере.