Будущий соперник "Кайрата" разгромил оппонента со счетом 9:0

Нидерландский "Твенте", с которым алматинский "Кайрат" встретится в общем этапе Лиги конференций, победил роттердамский "Эксельсиор" в матче 11-го тура Эредивизи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча в Роттердаме прошла со счетом 9:0, став самой крупной победой клуба из Энсхеде за все время выступлений в высшем дивизионе страны.

Героем матча стал нападающий Ваут Вегхорст, забивший четыре мяча. В составе гостей отличились Томас ван ден Белт, Йорди Бавуа, Рамиз Зерруки и Дан Ротс, оформивший дубль.

Хозяева поля оказались в отрыве уже на 5-й минуте встречи после удаления форварда Несто Груна.

Благодаря этому успеху "Твенте" набрал 23 очка и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Игра против казахстанского "Кайрата" запланирована на 17 декабря в Энсхеде.

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