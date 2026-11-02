#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.87
508.33
5.65
Спорт

Будущий соперник "Кайрата" разгромил оппонента со счетом 9:0

Нидерландский &quot;Твенте&quot;, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 05:57 Фото: Instagram/fctwente
Нидерландский "Твенте", с которым алматинский "Кайрат" встретится в общем этапе Лиги конференций, победил роттердамский "Эксельсиор" в матче 11-го тура Эредивизи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча в Роттердаме прошла со счетом 9:0, став самой крупной победой клуба из Энсхеде за все время выступлений в высшем дивизионе страны.

Героем матча стал нападающий Ваут Вегхорст, забивший четыре мяча. В составе гостей отличились Томас ван ден Белт, Йорди Бавуа, Рамиз Зерруки и Дан Ротс, оформивший дубль.

Хозяева поля оказались в отрыве уже на 5-й минуте встречи после удаления форварда Несто Груна.

Благодаря этому успеху "Твенте" набрал 23 очка и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Игра против казахстанского "Кайрата" запланирована на 17 декабря в Энсхеде.

Ранее сообщалось о том, что заключительный тур КПЛ-2026 по футболу принес ряд интересных цифр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Футболисты, команда по футболу из Латвии
06:10, 04 сентября 2026
Будущий соперник "Кайрата" по Лиге конференций вышел в финал Кубка Латвии
Лондонский &quot;Арсенал&quot;, спортсмен
04:59, 04 января 2026
Будущий оппонент "Кайрата" по Лиге чемпионов укрепил лидерство
Футбол
03:33, 31 января 2025
"Бешикташ" без Зайнутдинова вылетел из Лиги Европы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов примеряют золотую перчатку UFC
06:50, Сегодня
Стивен Томпсон призвал запретить опасный удар из-за тяжёлой травмы Шавката Рахмонова
Официальный анонс боя Богдан Гуськов - Роберт Уиттакер от UFC
06:17, Сегодня
Боец из Узбекистана Гуськов проведёт бой против экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера
Дэвид Бенавидес в зале с чемпионскими поясами
05:49, Сегодня
"Войдёт в историю": Бенавидес отреагировал на желание Усика провести с ним бой
Юлия Мясникова в футболке сборной Казахстана
05:20, Сегодня
Точный удар Юлии Мясниковой помог московскому "Динамо" разгромить "Енисей"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: