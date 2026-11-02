#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
Спорт

В Италии оценили последнюю игру "Кайрата" перед встречей с "Аталантой"

ФК &quot;Кайрат&quot;, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 08:57 Фото: Instagram/f.c.kairat
Итальянский сайт TuttoAtalanta.com прокомментировал итог матча "Кайрат" – "Алтай" (1:1) в 30-м туре казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, "Кайрат" завершил сезон в чемпионате ничьей.

Команда из Алматы, которая станет следующим соперником "Аталанты" на общем этапе Лиги конференций, в последнем туре чемпионата Казахстана не сумела обыграть дома "Алтай", занявший третье место с конца в турнирной таблице.

Матч завершился со счетом 1:1.

"Кайрат" завершил чемпионат на втором месте, отстав от "Ордабасы" на три очка. Даже в случае победы команда из Алматы не смогла бы ликвидировать отставание от новоиспеченных чемпионов. Завершив выступление в национальном чемпионате, "Кайрат" теперь может полностью сосредоточиться на еврокубках. В четверг команда сыграет на стадионе "Нью Баланс Арена" против "Аталанты" в одном из матчей общего этапа Лиги конференций. После выезда в Нидерланды бергамаски проведут очередную европейскую встречу перед своими болельщиками", – пишет сайт.

Матч "Аталанта" – "Кайрат" пройдет 5 ноября в Бергамо (Италия). Перед очной встречей у "Аталанты" в активе три очка, а у "Кайрата" – одно.

Ранее стало известно, что будущий соперник "Кайрата" разгромил оппонента со счетом 9:0.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Футбол Гол Победа
09:40, Сегодня
937-й карьерный гол Месси помог его клубу победить в матче МЛС
Футбол, ФК &quot;Кайрат&quot;, поле
07:56, 30 августа 2026
В Италии разобрали грядущий матч "Кайрата" против "Аталанты" в Лиге конференций
Футбол Ничья ЛЧ
01:02, 22 октября 2025
Наставники "Кайрата" и "Пафоса" оценили игру своих подопечных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
TuttoAtalanta.com оценило ничью &quot;Кайрата&quot; с &quot;Алтаем&quot; перед матчем с &quot;Аталантой&quot; в ЛК
10:05, Сегодня
TuttoAtalanta.com оценило ничью "Кайрата" с "Алтаем" перед матчем с "Аталантой" в ЛК
Александр Бублик на корте в Алматы
09:47, Сегодня
Александр Бублик провалился в обновлённом рейтинге ATP
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
09:26, Сегодня
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
Елена Рыбакина радуется победе
09:04, Сегодня
Елена Рыбакина считается главным фаворитом на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: