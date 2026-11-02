В Италии оценили последнюю игру "Кайрата" перед встречей с "Аталантой"

Итальянский сайт TuttoAtalanta.com прокомментировал итог матча "Кайрат" – "Алтай" (1:1) в 30-м туре казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, "Кайрат" завершил сезон в чемпионате ничьей.

Команда из Алматы, которая станет следующим соперником "Аталанты" на общем этапе Лиги конференций, в последнем туре чемпионата Казахстана не сумела обыграть дома "Алтай", занявший третье место с конца в турнирной таблице.

Матч завершился со счетом 1:1.

"Кайрат" завершил чемпионат на втором месте, отстав от "Ордабасы" на три очка. Даже в случае победы команда из Алматы не смогла бы ликвидировать отставание от новоиспеченных чемпионов. Завершив выступление в национальном чемпионате, "Кайрат" теперь может полностью сосредоточиться на еврокубках. В четверг команда сыграет на стадионе "Нью Баланс Арена" против "Аталанты" в одном из матчей общего этапа Лиги конференций. После выезда в Нидерланды бергамаски проведут очередную европейскую встречу перед своими болельщиками", – пишет сайт.

Матч "Аталанта" – "Кайрат" пройдет 5 ноября в Бергамо (Италия). Перед очной встречей у "Аталанты" в активе три очка, а у "Кайрата" – одно.

Ранее стало известно, что будущий соперник "Кайрата" разгромил оппонента со счетом 9:0.