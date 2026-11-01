Заключительный тур КПЛ-2026 по футболу принес ряд интересных цифр

Накануне завершился сезон 2026 года казахстанской Премьер-лиги по футболу, в последнем 30-м туре которого определился обладатель бронзовых медалей. Также стали известны две команды, уходящие в Первую лигу, сообщает Zakon.kz.

Третье место КПЛ-2026 досталось "Астане", которая в гостях сыграла вничью с "Жетысу" из Талдыкоргана – 2:2. Этот результат не спас хозяев поля от вылета из высшего дивизиона.

Еще один коллектив, который претендовал на "бронзу" сезона – "Окжетпес", разгромил в Семее "Елимай" со счетом 4:1 и сравнялся с "Астаной" по количеству очков.

Однако по дополнительным показателям столичная дружина осталась на третьей строчке, а "кокшетаусцы" завершили чемпионат на четвертой позиции.

В нижней части турнирной таблицы также состоялись решающие матчи. "Иртыш" на своем поле обыграл досрочного чемпиона страны "Ордабасы" (2:0) и сохранил прописку в Премьер-лиге.

"Атырау" разгромил в Жезказгане "Улытау" (3:0), "Алтай" в Алматы не дал обыграть себя "Кайрату" (1:1). "Кайсар" в гостях уступил "Женису" (1:2) и завершил сезон на последнем месте.

В остальных матчах заключительного тура КПЛ-2026 зафиксированы следующие результаты: "Каспий" проиграл "Кызылжару" (1:2), "Тобыл" на своей арене не смог одолеть "Актобе" – 2:3.

Таким образом, "Ордабасы" второй раз в своей истории завоевал золотые медали, у "Кайрата" – серебряные награды, "бронзу" наденет "Астана".

Главными неудачниками сезона стали "Жетысу" и "Кайсар", обе команды в следующем сезоне выступят в Первой лиге.

В индивидуальной гонке бомбардиров лучшим стал нападающий "Ордабасы" Бьорн Йонсен, забивший 14 мячей.

А днях из больницы был выписан наставник ФК "Бавария" Венсан Компани, который вернется к своей деятельности через пару недель.