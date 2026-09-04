Будущий соперник «Кайрата» по Лиге конференций вышел в финал Кубка Латвии

"Рига", с которой "Кайрат" сыграет в общем этапе Лиги Конференций, победила на выезде "РФШ" в полуфинальном матче Кубка Латвии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, дублем отметился Режиналду Рамирес, также отличился Салах Улад М’Ханд.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Благодаря этой победе "Рига" вышла в финал Кубка Латвии, где встретится с "Аудой".

"Рига" в общем этапе Лиги Конференций станет первым соперником для алматинского "Кайрата". Матч между командами состоится 15 октября в Риге.

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