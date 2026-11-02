Девятый тур АПЛ удивил несколькими результатами и сменой лидера в таблице

В прошедшие выходные в английской Премьер-лиге по футболу состоялись практически все поединки девятого тура, по исходу которых зрители стали свидетелями ряда сенсационных показателей, сообщает Zakon.kz.

Самую главную сенсацию тура сотворил амбициозный "Брайтон", который уже можно считать открытием нового сезона.

В минувший уик-энд "чайки" впервые за всю историю обыграли в гостях "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Благодаря этому успеху команда немецкого специалиста Фабиана Хюрцелера сейчас красуется на третьей строчке таблицы АПЛ с активом в 19 очков.

Несмотря на второе кряду поражение в АПЛ, "горожане" пока еще в списке призеров, занимая вторую строчку (21).

А на вершину списка лучших единолично взобрался действующий чемпион Англии – "Арсенал" (24), благодаря выездной победе над "Ливерпулем" (0:1).

В прошедшем туре нельзя не отметить еще одно великое противостояние, где "Челси" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Для "манкунианцев" это третья неудача подряд, они уже два месяца не могут победит в рамках игр АПЛ. Дружина Майкла Кэррика ныне находится в зоне вылета из высшего дивизиона и занимает там 17-е место (7 очков), а сам он на грани отставки.

А вот "аристократы" Дастана Сатпаева располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы (16).

Тем временем ФК "Милан" и "Интер" на днях показали проект своего нового стадиона, куда они переедут через пять лет