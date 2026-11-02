Девятый тур АПЛ удивил несколькими результатами и сменой лидера в таблице
Самую главную сенсацию тура сотворил амбициозный "Брайтон", который уже можно считать открытием нового сезона.
В минувший уик-энд "чайки" впервые за всю историю обыграли в гостях "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Благодаря этому успеху команда немецкого специалиста Фабиана Хюрцелера сейчас красуется на третьей строчке таблицы АПЛ с активом в 19 очков.
Несмотря на второе кряду поражение в АПЛ, "горожане" пока еще в списке призеров, занимая вторую строчку (21).
А на вершину списка лучших единолично взобрался действующий чемпион Англии – "Арсенал" (24), благодаря выездной победе над "Ливерпулем" (0:1).
В прошедшем туре нельзя не отметить еще одно великое противостояние, где "Челси" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" (2:0).
Для "манкунианцев" это третья неудача подряд, они уже два месяца не могут победит в рамках игр АПЛ. Дружина Майкла Кэррика ныне находится в зоне вылета из высшего дивизиона и занимает там 17-е место (7 очков), а сам он на грани отставки.
А вот "аристократы" Дастана Сатпаева располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы (16).
Тем временем ФК "Милан" и "Интер" на днях показали проект своего нового стадиона, куда они переедут через пять лет