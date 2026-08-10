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Спорт

Известна турнирная таблица после игр 21-го тура КПЛ-2026 по футболу

Футбол Лидер КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 09:59 Фото: Instagram/fc__ordabasy
В прошедшие выходные состоялись шесть матчей 21-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по исходу которых определилась первая тройка команд. Скорее всего, эта тройка между собой далее разыграет медали текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Речь – об "Ордабасы", "Кайрате" и "Астане". Именно эта троица сейчас уверенно входит в призовую тройку чемпионата Казахстана. А до завершения текущего сезона осталось девять туров, и вряд ли эти команды упустят свое преимущество.

Впрочем, эти девять туров будут самыми решающими, тем более что накапливается усталость от других различных турниров, помимо республиканского первенства.

Главным кандидатом на "золото" текущего сезона на данный момент является "Ордабасы", который в прошедшем туре разгромил на выезде талдыкорганский "Жетысу" (4:0).

Благодаря этой победе южане немного оторвались от основного своего конкурента "Кайрата" в турнирной таблице. В свою очередь, алматинцы пропускали данный тур из-за матча Лиги чемпионов УЕФА.

Третью позицию списка лучших застолбила за собой столичная "Астана", переигравшая у себя дома "Окжетпес" (Кокшетау) со счетом 2:1.

В других матчах 21-го тура КПЛ-2026 зафиксированы следующие итоги:

  • "Алтай" – "Кызылжар" 2:2,
  • "Каспий" – "Улытау" 1:1,
  • "Елимай" – "Иртыш" 3:1,
  • "Атырау" – "Актобе" 1:1.

Еще один матч между "Тобылом" и "Кайсаром" был перенесен из-за еврокубков костанайского коллектива.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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