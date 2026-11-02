Три звезды "Реала" помогли решить исход выездного матча в Ла Лиге

Самый титулованный футбольный клуб планеты "Реал" накануне поздно вечером разгромил в гостях "Расинг" со счетом 3:0, в рамках игр 11-го тура чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.

Гости повели в счете на стадионе "Эль-Сардинеро" уже к 11-й минуте, когда с пенальти был точен главный снайпер "сливочных" – Килиан Мбаппе.

Спустя время Джуд Беллингем увеличил преимущество "Реала", а Ян Диоманде еще до перерыва довел результат до крупного, отметившись дальним ударом.

Таким образом, мадридский коллектив довел свою победную серию до шести матчей подряд в Ла Лиге, никому не проигрывая с 20 сентября.

Тогда команда Жозе Моуринью уступила своим землякам из "Атлетико" (1:2).

"Галактикос" на данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (27 очков), пропустив вперед себя "Барселону" (30) и "Атлетико" (28).

Следующую встречу "сливочные" проведут 4 ноября в Греции, когда сыграют с АЕК в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Между тем казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева, которая сегодня стала 95-й ракеткой мира в парном разряде мирового рейтинга, накануне выиграла квалификацию в личной категории на турнире WTA 250 в Ченнае (Индия).