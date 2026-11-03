Три европейских клуба заинтересовались полузащитником "Астаны"
Как пишет Sportarena.kz со ссылкой на болгарское издание SportSport, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы английский "Халл Сити", итальянский "Удинезе" и французский "Страсбур".
При этом наибольшую активность в переговорах проявляет британский клуб, который возглавляет боснийский специалист Сергей Якирович.
Действующее трудовое соглашение хавбека с казахстанской командой рассчитано до 31 декабря 2026 года. Если стороны не придут к соглашению о продлении, игрок получит право покинуть клуб бесплатно.
В минувшем сезоне в Казахстане Башич провел во всех турнирах 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Кроме того, полузащитник вошел в историю КПЛ как первый действующий футболист из чемпионата Казахстана, сыгравший на прошедшем летом чемпионате мира-2026.
Ранее в Италии оценили последнюю игру "Кайрата" перед встречей с "Аталантой".