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Спорт

Три европейских клуба заинтересовались полузащитником "Астаны"

Футболист Иван Башич, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 08:20 Фото: kpl
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины и столичной "Астаны" Иван Башич может сменить клубную прописку в ходе предстоящего зимнего трансферного окна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz со ссылкой на болгарское издание SportSport, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы английский "Халл Сити", итальянский "Удинезе" и французский "Страсбур".

При этом наибольшую активность в переговорах проявляет британский клуб, который возглавляет боснийский специалист Сергей Якирович.

Действующее трудовое соглашение хавбека с казахстанской командой рассчитано до 31 декабря 2026 года. Если стороны не придут к соглашению о продлении, игрок получит право покинуть клуб бесплатно.

В минувшем сезоне в Казахстане Башич провел во всех турнирах 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Кроме того, полузащитник вошел в историю КПЛ как первый действующий футболист из чемпионата Казахстана, сыгравший на прошедшем летом чемпионате мира-2026.

Ранее в Италии оценили последнюю игру "Кайрата" перед встречей с "Аталантой".

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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