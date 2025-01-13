Футбольный клуб из Казахстана интересуется российским спортсменом

Защитник "Ростова" Евгений Чернов может покинуть родной клуб во время зимнего трансферного окна. После этого его может перехватить команда из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации "РБ Спорт", интерес к 32-летнему футболисту проявляют два клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ), один клуб из Первой лиги и одна команда из Казахстана.

"Ростов" и Чернов договорились о том, что игрок не полетит на зимний сбор и будет искать себе новую команду.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах за желто-синих и отметился одной голевой передачей. Его контракт с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что самый дорогостоящий грузинский игрок собирается надеть футболку ПСЖ.