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Спорт

Казахстанка взяла историческую "бронзу" на чемпионате мира в Катаре

Стрельба Историческая Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:56 Фото: Telegram/DRSQazaqstan
В эти дни в Дохе (Катар) проходит чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе, где представители Казахстана впервые поднялись на пьедестал почета. Автором исторической "бронзы" стала Ирина Юнусметова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, представительница сборной Казахстана Ирина Юнусметова завоевала бронзовую медаль ЧМ-2026 в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди женщин.

По итогам состязаний уроженка Шымкента набрала 537 очков.

Золотая медаль мирового первенства досталась турчанке Шеввал Илайде Тархан (546). Серебряным призером стала Эльмира Карапетян (Армения) – 542 очка.

Бронзовая награда Ирины Юнусметовой стала историческим достижением для Казахстана в данной дисциплине на чемпионате мира.

Соревнования в Дохе продлятся до 14 ноября.

А через несколько часов стартуют матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, два из которых казахстанцы смогут посмотреть на телеканале Qazsport.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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