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Спорт

Казахстан поборется за награды Кубка мира: кто представит страну в Гонконге

Казахстан поборется за награды Кубка мира: кто представит страну в Гонконге, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:05 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по триатлону выступит на очередном этапе Кубка мира, который пройдет с 7 по 8 ноября в Гонконг. В состав национальной команды вошли три спортсмена, сообщает Zakon.kz.

Страну на крупном турнире представят Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев.

Отметим, что Арлан Жанабай на недавних Азиатских играх-2026 в Японии стал бронзовым призером.

Мужские соревнования состоятся 7 ноября. Всего в стартовый лист вошли 65 атлетов.

Ранее сообщалось, что казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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