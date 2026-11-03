Казахстан поборется за награды Кубка мира: кто представит страну в Гонконге

Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по триатлону выступит на очередном этапе Кубка мира, который пройдет с 7 по 8 ноября в Гонконг. В состав национальной команды вошли три спортсмена, сообщает Zakon.kz.

Страну на крупном турнире представят Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев. Отметим, что Арлан Жанабай на недавних Азиатских играх-2026 в Японии стал бронзовым призером. Мужские соревнования состоятся 7 ноября. Всего в стартовый лист вошли 65 атлетов. Ранее сообщалось, что казахстанский пловец удивил результатом и пробился в финал в Дакаре.

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