Триатлонисты Казахстана поборются за медали Кубка мира в Китае

Фото: olympic.kz

Представители команды Казахстана по триатлону выступят на этапе Кубка мира, который пройдет в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях честь Казахстана будут защищать Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев. Соревнования в Гонконге пройдут 7-8 ноября. Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх в Японии.

Поделитесь новостью