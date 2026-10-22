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Спорт

Триатлонисты Казахстана поборются за медали Кубка мира в Китае

Триатлонисты Казахстана поборются за медали Кубка мира в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 20:26 Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана по триатлону выступят на этапе Кубка мира, который пройдет в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях честь Казахстана будут защищать Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев.

Соревнования в Гонконге пройдут 7-8 ноября.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх в Японии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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