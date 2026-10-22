Триатлонисты Казахстана поборются за медали Кубка мира в Китае
Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана по триатлону выступят на этапе Кубка мира, который пройдет в Гонконге, сообщает Zakon.kz.
В мужских соревнованиях честь Казахстана будут защищать Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев.
Соревнования в Гонконге пройдут 7-8 ноября.
Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх в Японии.
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