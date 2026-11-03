Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА

Женская сборная Казахстана узнала соперников на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне национальная команда попала в группу С6 вместе со сборными Черногории и Армении.

Казахстан начнет турнир в Лиге C, где на групповом этапе отыграет четыре матча (по две игры дома и в гостях). Если команда займет первое место, оно будет гарантировать прямой выход в Лигу B, а две лучшие сборные среди занявших вторые места получат шанс повыситься в классе через стыковые матчи.

Первые два тура группового этапа запланированы на период с 23 февраля по 6 марта 2027 года.

В прошлом сезоне квалификации чемпионата Европы-2025 женская сборная Казахстана также выступала в Лиге С, где заняла третье место в своей группе с Арменией, Болгарией и Румынией. Пробиться в стадию плей-офф ей не удалось.

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