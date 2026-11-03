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Спорт

Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА

Футбол, женская сборная по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 04:31 Фото: Instagram/kff_women
Женская сборная Казахстана узнала соперников на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне национальная команда попала в группу С6 вместе со сборными Черногории и Армении.

Казахстан начнет турнир в Лиге C, где на групповом этапе отыграет четыре матча (по две игры дома и в гостях). Если команда займет первое место, оно будет гарантировать прямой выход в Лигу B, а две лучшие сборные среди занявших вторые места получат шанс повыситься в классе через стыковые матчи.

Первые два тура группового этапа запланированы на период с 23 февраля по 6 марта 2027 года.

В прошлом сезоне квалификации чемпионата Европы-2025 женская сборная Казахстана также выступала в Лиге С, где заняла третье место в своей группе с Арменией, Болгарией и Румынией. Пробиться в стадию плей-офф ей не удалось.

Ранее стало известно, какие интересные матчи пройдут на старте четвертого тура Лиги чемпионов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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