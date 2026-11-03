Какие интересные матчи пройдут на старте четвертого тура Лиги чемпионов

Сегодня вечером стартует первый игровой день четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА, где зрители будут наблюдать за увлекательными эпизодами матчей с участием 18 команд, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, в списке будущих игр есть те, вокруг которых будет сконцентрировано большое внимание. Открывается четвертый тур самого престижного клубного турнира Европы двумя встречами, где турецкий "Галатасарай" примет немецкий "Штутгарт", а украинский "Шахтер" встретится с португальским "Спортингом".

В обоих матчах хозяевам надо набирать очки для попадания в зону плей-офф, но их соперники входят в группу лидирующих команд в таблице.

Центральная битва тура пройдет в Мадриде, где "Атлетико" сразится с чемпионом Бундеслиги – "Баварией", которая имеет в своем составе нового обладателя "Золотого мяча" Гарри Кейна.

Еще один интригующий поединок состоится в Каталонии, где к "Барселоне" приедет английская "Астон Вилла", ныне занимающая второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

А лидер текущего сезона ПСЖ предстоящей ночью будет гостить у испанского "Вильярреала".

"Это очень хорошая команда с хорошим тренером. Нам нужно будет показать с самых первых минут, что мы готовы и у нас есть амбиции победить. Прошлые результаты не имеют никакого значения в этой игре. Это Лига чемпионов – крайне важно быть готовыми к любому сценарию. Есть важные моменты, которые нужно учитывать, если хотим показывать хорошую игру каждый раз, независимо от матча или игроков. Это другой стадион, воплощающий суть футбола, и отличная команда. Будет сложно преодолеть их давление, будет испытание – и мне это нравится". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

В ночь на 4 ноября также состоятся еще несколько матчей: "Буде-Глимт" – "Лилль", "Фейеноорд" – "Интер", ЛАСК – "Слован" и "Манчестер Юнайтед" – "Рома".

Второй игровой день Лиги чемпионов УЕФА пройдет в ночь на 5 ноября, где также будет немало захватывающих поединков.

Тем временем "Арсенал" взошел на первое место по итогам игр девятого тура АПЛ, где был зафиксирован ряд сенсационных результатов.