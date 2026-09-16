#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.88
516.58
5.29
Спорт

С кем и когда сыграет сборная Казахстана по футболу в Лиге наций УЕФА

сборная РК по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 16:09 Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футболу проведет шесть матчей в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Наша команда выступит в Лиге C. По итогам жеребьевки она попала в группу C3, где соперниками стали сборные Словакии, Молдовы и Фарерских островов, пишет sportarena.kz.

Первый матч группового этапа команда Казахстана проведет 26 сентября. Казахстанцы сыграют на выезде с Фарерскими островами. Встреча состоится в 21:00 по времени Казахстана на стадионе "Торсведлюр" в Торсхавне.

29 сентября сборная Казахстана проведет второй выездной матч. В Кошице она встретится со Словакией. Игра начнется в 23:45.

А 2 октября Казахстан примет Молдову на "Астана Арене". Начало встречи запланировано на 19:00. 6 октября на этом же стадионе казахстанцы сыграют с Фарерскими островами. Матч также начнется в 19:00.

Завершит групповой этап ноябрьская серия матчей. В ночь на 14 ноября казахстанцы сыграют в Кишиневе против Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" начнется в 00:45. Последний матч группового этапа Казахстан проведет дома 16 ноября против Словакии. Игра на "Астана Арене" стартует в 21:00.

По итогам группового этапа победитель получит прямое повышение в Лигу B. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу за повышение в стыковых матчах.

7 августа на должность главного тренера сборной Казахстана по футболу назначен 62-летний Джон ван'т Схип. В интервью он рассказал, что за очень короткий срок необходимо создать сильную и сплоченную команду, способную добиваться результата. Каждый футболист во время сбора, по его словам, должен быть максимально сконцентрирован. Команду ждут серьезные матчи против хороших соперников, и к ним нужно быть готовыми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол
00:00, 13 февраля 2026
Казахстан узнал соперников по Лиге наций УЕФА
Футбол Расписание Лиги Наций
16:47, 13 февраля 2026
Казахстан начинает с Фарерами очередной сезон в Лиге наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
08:57, 17 декабря 2025
Сколько может заработать сборная Казахстана за участие в Лиге наций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
15:57, Сегодня
"Включи свою голову": история о том, как казахский фанат принял за блогера Армана Царукяна
Сборная Казахстана проведёт шесть матчей в Лиге наций УЕФА: расписание, дата и время
15:40, Сегодня
Сборная Казахстана проведёт шесть матчей в Лиге наций УЕФА: расписание, дата и время
Сборная Кыргызстана по футболу в Японии
15:27, Сегодня
Сборная Кыргызстана по футболу упустила преимущество и уступила в первом матче Азиады-2026
Новак Джокович
15:12, Сегодня
39-летний Джокович подтвердил своё участие на турнире в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: