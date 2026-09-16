С кем и когда сыграет сборная Казахстана по футболу в Лиге наций УЕФА

Сборная Казахстана по футболу проведет шесть матчей в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Наша команда выступит в Лиге C. По итогам жеребьевки она попала в группу C3, где соперниками стали сборные Словакии, Молдовы и Фарерских островов, пишет sportarena.kz.

Первый матч группового этапа команда Казахстана проведет 26 сентября. Казахстанцы сыграют на выезде с Фарерскими островами. Встреча состоится в 21:00 по времени Казахстана на стадионе "Торсведлюр" в Торсхавне.

29 сентября сборная Казахстана проведет второй выездной матч. В Кошице она встретится со Словакией. Игра начнется в 23:45.

А 2 октября Казахстан примет Молдову на "Астана Арене". Начало встречи запланировано на 19:00. 6 октября на этом же стадионе казахстанцы сыграют с Фарерскими островами. Матч также начнется в 19:00.

Завершит групповой этап ноябрьская серия матчей. В ночь на 14 ноября казахстанцы сыграют в Кишиневе против Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" начнется в 00:45. Последний матч группового этапа Казахстан проведет дома 16 ноября против Словакии. Игра на "Астана Арене" стартует в 21:00.

По итогам группового этапа победитель получит прямое повышение в Лигу B. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу за повышение в стыковых матчах.

7 августа на должность главного тренера сборной Казахстана по футболу назначен 62-летний Джон ван'т Схип. В интервью он рассказал, что за очень короткий срок необходимо создать сильную и сплоченную команду, способную добиваться результата. Каждый футболист во время сбора, по его словам, должен быть максимально сконцентрирован. Команду ждут серьезные матчи против хороших соперников, и к ним нужно быть готовыми.