Рафинья и Ямаль помогли "Барселоне" разгромить соперника в еврокубках

Минувшей ночью каталонская "Барселона" на своей арене легко разобралась с английской "Астон Виллой" со счетом 3:0 в рамках игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Легендарный стадион "Камп Ноу" стал свидетелем очередной уверенной победы своих футболистов, где Ламин Ямаль сначала открыл счет уже на восьмой минуте, а затем Рафинья оформил дубль.

Благодаря этому успеху "блауграна" взлетела на второе место в таблице Лиги чемпионов УЕФА, а ее звезды – Ямаль и Рафинья – пополнили свои результативные багажи.

На счету 19-летнего испанца 17 забитых мячей и 12 голевых передач после 18 матчей текущего сезона за клуб и сборную.

А вот бразилец достиг отметки четыре гола в этом сезоне Лиги чемпионов и лидирует в гонке бомбардиров наряду с несколькими другими игроками.

Всего в активе Рафиньи 24 (20+4) очка в 15-ти играх сезона за "сине-гранатовых" и свою сборную.

Тем временем на днях впервые за последние 73 года чемпионом "Формулы-1" сенсационно стал итальянский 21-летний гонщик Андреа Кими Антонелли.

