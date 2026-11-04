Рафинья и Ямаль помогли "Барселоне" разгромить соперника в еврокубках
Легендарный стадион "Камп Ноу" стал свидетелем очередной уверенной победы своих футболистов, где Ламин Ямаль сначала открыл счет уже на восьмой минуте, а затем Рафинья оформил дубль.
Благодаря этому успеху "блауграна" взлетела на второе место в таблице Лиги чемпионов УЕФА, а ее звезды – Ямаль и Рафинья – пополнили свои результативные багажи.
На счету 19-летнего испанца 17 забитых мячей и 12 голевых передач после 18 матчей текущего сезона за клуб и сборную.
А вот бразилец достиг отметки четыре гола в этом сезоне Лиги чемпионов и лидирует в гонке бомбардиров наряду с несколькими другими игроками.
Всего в активе Рафиньи 24 (20+4) очка в 15-ти играх сезона за "сине-гранатовых" и свою сборную.
Тем временем на днях впервые за последние 73 года чемпионом "Формулы-1" сенсационно стал итальянский 21-летний гонщик Андреа Кими Антонелли.