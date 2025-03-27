Овечкин обновил два рекорда НХЛ в матче с "Виннипегом"

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал единоличным лидером среди действующих игроков НХЛ по количеству голов против одной франшизы. В его активе 57 забитых шайб в ворота "Виннипег Джетс", которая раньше называлась "Атлантой Трэшерс", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба NHL, российский форвард за всю карьеру набрал 102 очка в матчах против "Виннипега" и "Атланты", что является самым большим показателем в НХЛ.

Один из этих результативных действий был осуществлен капитаном столичного коллектива 26 марта, когда он забил гол в ворота "Джетс" и сравнял счет в рамках игр чемпионата НХЛ.

Теперь в активе Александра Овечкина 102 очка (57 голов + 45 передач) после 75 матчей против "Виннипега" и "Атланты".

Плюс к тому же россиянин лидирует среди игроков Лиги по числу голов (57) против одной франшизы. Он опережает Сидни Кросби (56 шайб), который забил за 90 игр против "Филадельфии Флайерз".

Вдобавок ко всем рекордам 26 марта Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти шайб.