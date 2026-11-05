Вратарь "Андорры" впервые высказался о смерти футболиста "Тенерифе"
Как пишет Cadena SER, заявление голкипера опубликовал официальный аккаунт клуба 4 ноября 2026 года. Хесус Овоно признался, что переживает самые тяжелые дни в своей жизни. По его словам, ему сложно подобрать слова и осознать случившиеся.
Футболист также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса. Думаю о нем, его семье и всех, кто его любил. Знаю, что предстоит обсудить еще много вопросов, и готов принять все, что последует, с полным уважением. Но сейчас я не могу думать ни о чем, кроме Хесуса и той боли, которую мы переживаем. Покойся с миром, Хесус", – говорится в сообщении.
📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx— FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026
Трагический инцидент случился 2 ноября 2026 года во время матча второго испанского дивизиона. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь гостей Хесус Овоно грубо сбил нападающего Хесуса де Мигеля в центре поля в попытке сорвать атаку.
За это нарушение голкипера сразу удалили, а форвард остался лежать на поле и спустя секунды потерял сознание. Футболиста "Тенерифе" срочно доставили в больницу, где он вскоре скончался.
В Костанае едва не произошла трагедия с европейским футболистом африканского происхождения Папе Альюна Ндиайе. Инцидент случился в подъезде жилого дома, когда легионер собирался покинуть город и отправиться на Родину.