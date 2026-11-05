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Спорт

Вратарь "Андорры" впервые высказался о смерти футболиста "Тенерифе"

Футболист Хесус Овоно, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 05:43 Фото: fcandorra
Вратарь футбольного клуба "Андорра" Хесус Овоно впервые публично прокомментировал смерть нападающего "Тенерифе" Хесуса де Мигеля, скончавшегося после столкновения с ним во время матча, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Cadena SER, заявление голкипера опубликовал официальный аккаунт клуба 4 ноября 2026 года. Хесус Овоно признался, что переживает самые тяжелые дни в своей жизни. По его словам, ему сложно подобрать слова и осознать случившиеся.

Футболист также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса. Думаю о нем, его семье и всех, кто его любил. Знаю, что предстоит обсудить еще много вопросов, и готов принять все, что последует, с полным уважением. Но сейчас я не могу думать ни о чем, кроме Хесуса и той боли, которую мы переживаем. Покойся с миром, Хесус", – говорится в сообщении.

Трагический инцидент случился 2 ноября 2026 года во время матча второго испанского дивизиона. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь гостей Хесус Овоно грубо сбил нападающего Хесуса де Мигеля в центре поля в попытке сорвать атаку.

За это нарушение голкипера сразу удалили, а форвард остался лежать на поле и спустя секунды потерял сознание. Футболиста "Тенерифе" срочно доставили в больницу, где он вскоре скончался.

В Костанае едва не произошла трагедия с европейским футболистом африканского происхождения Папе Альюна Ндиайе. Инцидент случился в подъезде жилого дома, когда легионер собирался покинуть город и отправиться на Родину.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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