ФК "Комо" устроил голевой пир и вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА

Итальянский футбольный клуб "Комо" минувшей ночью не просто разгромил, а "уничтожил" на выезде французский "Ланс" со счетом 9:1 в ходе игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Этот результат зафиксирован как новый рекорд турнира, сообщает Zakon.kz.

Гости решили исход матча еще в первые 45 минут. Крушение французского корабля началось на седьмой минуте, когда счет открыл Анастасиос Дувикас. Вскоре греческий форвард оформил дубль. До ухода на перерыв Нико Пас отправил третий мяч в сетку ворот хозяев.

На старте второго тайма "избиение" французов продолжил хавбек Лукаш Да Кунья. Спустя время авторами голов у "Комо" стали Марк-Оливер Кемпф, Дувикас, Маттия Либерали, Мартин Батурина и Маттео Паппаччоли. Единственный мяч у "Ланса" забил Рубен Агилар.

В итоге 9:1 и итальянский коллектив записывает на себя самую крупную выездную победу в истории Лиги чемпионов УЕФА, что является новым рекордом.

Стоит отметить, что подопечные Сеска Фабрегаса победили в шестом матче подряд во всех турнирах, а на уровне Лиги чемпионов они забили 19 голов за четыре игры.

Это не первый громкий успех итальянской дружины в этом сезоне – 22 октября дебютант Лиги чемпионов сенсационно разгромил дома "Манчестер Юнайтед".