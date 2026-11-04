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Спорт

ПСЖ поставил "теннисную баранку" "Вильярреалу" с рекордом Лиги чемпионов

Футбол Разгром Вильярреал, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:11 Фото: Instagram/psg
Прошедшей ночью французский футбольный клуб ПСЖ на выезде разгромил испанский "Вильярреал" со счетом 6:0, что в теннисных кругах называют баранкой. Этот результат был зафиксирован в ходе игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Также в этом матче был установлен рекорд данного турнира, "парижане" забили четыре гола в ворота соперника в течение 17 минут, побив прежний показатель мадридского "Реала".

Жоау Невеш открыл счет на девятой минуте встречи, затем Дезире Дуэ удвоил преимущество гостей на 12-й минуте, Санни Меюлю отличился через минуту, а Фабиан Руис забил четвертый гол своей команды на 17-й минуте.

После перерыва Руис и Давид Боли поставили точку в "уничтожении" хозяев поля – 0:6.

Таким образом, ПСЖ быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил четыре гола в одном матче. До этого лучшим был "Реал", оформивший четыре мяча за 20 минут в ворота загребского "Динамо" 22 ноября 2011 года.

Обыграв "Вильярреал", команда Луиса Энрике довела свою победную серию до 10-ти матчей подряд.

В последний раз чемпион Франции проигрывал 5 сентября дома – "Монако" (1:2) в рамках игр Лиги 1.

К тому же парижский коллектив набрал максимальные 12 очков в таблице Лиги чемпионов и единолично стоит на самом верху. Можно с уверенностью сказать, что они почти обеспечили себе выход в весеннюю стадию плей-офф.

Тем временем алматинский "Кайрат" накануне провел первую тренировку в Италии, где завтра встретится с местной "Аталантой" в ходе игр третьего тура общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Наш соперник встречает гостя из Казахстана невыразительным поединком в Серии А.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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