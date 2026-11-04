ПСЖ поставил "теннисную баранку" "Вильярреалу" с рекордом Лиги чемпионов

Прошедшей ночью французский футбольный клуб ПСЖ на выезде разгромил испанский "Вильярреал" со счетом 6:0, что в теннисных кругах называют баранкой. Этот результат был зафиксирован в ходе игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Также в этом матче был установлен рекорд данного турнира, "парижане" забили четыре гола в ворота соперника в течение 17 минут, побив прежний показатель мадридского "Реала".

Жоау Невеш открыл счет на девятой минуте встречи, затем Дезире Дуэ удвоил преимущество гостей на 12-й минуте, Санни Меюлю отличился через минуту, а Фабиан Руис забил четвертый гол своей команды на 17-й минуте.

После перерыва Руис и Давид Боли поставили точку в "уничтожении" хозяев поля – 0:6.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️ El PSG es el equipo que MENOS TIEMPO ha necesitado para marcar CUATRO goles en un partido en TODA la historia de la Champions League: Neves (9'), Doué (12'), Mayulu (13') y Fabián Ruiz (17'). El récord anterior pertenecía al Real Madrid, que marcó su cuarto gol en el minuto 20 contra el Dinamo de Zagreb (22.11.2011). Y el PSG lo ha conseguido, además, A DOMICILIO: 0-4 en El Madrigal en 17 minutos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 3, 2026

Таким образом, ПСЖ быстрее всех в истории Лиги чемпионов забил четыре гола в одном матче. До этого лучшим был "Реал", оформивший четыре мяча за 20 минут в ворота загребского "Динамо" 22 ноября 2011 года.

Обыграв "Вильярреал", команда Луиса Энрике довела свою победную серию до 10-ти матчей подряд.

В последний раз чемпион Франции проигрывал 5 сентября дома – "Монако" (1:2) в рамках игр Лиги 1.

К тому же парижский коллектив набрал максимальные 12 очков в таблице Лиги чемпионов и единолично стоит на самом верху. Можно с уверенностью сказать, что они почти обеспечили себе выход в весеннюю стадию плей-офф.

Тем временем алматинский "Кайрат" накануне провел первую тренировку в Италии, где завтра встретится с местной "Аталантой" в ходе игр третьего тура общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Наш соперник встречает гостя из Казахстана невыразительным поединком в Серии А.