#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
Спорт

Дебютант Лиги чемпионов "Комо" сенсационно разгромил "Манчестер Юнайтед"

Футбол Победа МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:53 Фото: Instagram/comofootball
Итальянский футбольный клуб "Комо", который в 2026 году впервые в своей истории начал выступления в Лиге чемпионов УЕФА, минувшей ночью на своем поле одержал разгромную победу над легендарным "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура общего этапа со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Лучшим игроком прошедшей встречи на "Стадио Джузеппе Синигалья" стал аргентинский хавбек "Комо" – Нико Пас, который оформил три результативных действия.

Сначала он открыл счет на второй минуте, затем сделал голевую передачу на Анастиоса Дувикаса, а на 57-й минуте оформил дубль.

Четвертый мяч в составе итальянской дружины забил Хакобо Рамон. У "манкуанцианцев" голом престижа отметился Джошуа Зиркзее.

"Это один из наиболее ярких дней в моей карьере и во всей моей жизни – исторический вечер, поскольку играли с одним из лучших клубов в истории. И особенно важно, что победили именно дома. Очень всему рады, сильно насладился игрой. Меня окружали невероятные партнеры по команде, и это позволило мне показать свою игру. Счастлив выступать за эту команду – постараемся повторить такое выступление. Впервые играем в Лиге чемпионов и должны наслаждаться такими моментами". Нико Пас

Тем самым дебютант самого престижного клубного турнира Европы набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа.

В следующем туре "Комо" 4 ноября на выезде сыграет с французским "Лансом".

А вот у МЮ накопилась серия из семи матчей без побед, чего не наблюдалось за ними последние 11 лет.

"Это было более чем разочаровывающе, думаю, каждый должен взять на себя ответственность. Я на 100% отвечаю за результат и игру команды. Подобное выступление неприемлемо. Должен извиниться перед фанатами, понимаю их чувства, что им пришлось смотреть. Главный тренер МЮ Майкл Кэррик

Последний раз "красные дьяволы" радовали своих болельщиков 10 сентября, когда разгромили "Сабах" Стаса Покатилова на старте Лиги чемпионов (4:0).

После этого команда Майкла Кэррика три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Итоговая Таблица ЛЧ
11:55, Сегодня
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после игр третьего тура общего этапа
Футбол, поле
03:57, 11 сентября 2026
"Сабах" vs. "Манчестер Юнайтед": кто проиграл в Лиге чемпионов
Лиги чемпионов УЕФА: "Манчестер Юнайтед" вылетели из ЛЧ, проиграв "Баварии"
04:21, 13 декабря 2023
Лига чемпионов УЕФА: "Манчестер Юнайтед" вылетел из ЛЧ, проиграв "Баварии"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Tanea.gr поделилось ожиданиями от матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Панатинаикос&quot; в Лиге конференций
15:03, Сегодня
Tanea.gr поделилось ожиданиями от матча "Кайрат" - "Панатинаикос" в Лиге конференций
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором &quot;Атлетико Мадрид&quot;
14:32, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором "Атлетико Мадрид"
Марин Томасов празднует гол
14:22, Сегодня
Появились новые подробности о процессе приватизации ФК "Астана"
Казахстан оказался лучше Узбекистана
14:04, Сегодня
Казахстан выступил лучше Узбекистана на международном турнире по таеквондо в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: