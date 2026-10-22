Дебютант Лиги чемпионов "Комо" сенсационно разгромил "Манчестер Юнайтед"

Итальянский футбольный клуб "Комо", который в 2026 году впервые в своей истории начал выступления в Лиге чемпионов УЕФА, минувшей ночью на своем поле одержал разгромную победу над легендарным "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура общего этапа со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Лучшим игроком прошедшей встречи на "Стадио Джузеппе Синигалья" стал аргентинский хавбек "Комо" – Нико Пас, который оформил три результативных действия.

Сначала он открыл счет на второй минуте, затем сделал голевую передачу на Анастиоса Дувикаса, а на 57-й минуте оформил дубль.

Четвертый мяч в составе итальянской дружины забил Хакобо Рамон. У "манкуанцианцев" голом престижа отметился Джошуа Зиркзее.

"Это один из наиболее ярких дней в моей карьере и во всей моей жизни – исторический вечер, поскольку играли с одним из лучших клубов в истории. И особенно важно, что победили именно дома. Очень всему рады, сильно насладился игрой. Меня окружали невероятные партнеры по команде, и это позволило мне показать свою игру. Счастлив выступать за эту команду – постараемся повторить такое выступление. Впервые играем в Лиге чемпионов и должны наслаждаться такими моментами". Нико Пас

Тем самым дебютант самого престижного клубного турнира Европы набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа.

В следующем туре "Комо" 4 ноября на выезде сыграет с французским "Лансом".

А вот у МЮ накопилась серия из семи матчей без побед, чего не наблюдалось за ними последние 11 лет.

"Это было более чем разочаровывающе, думаю, каждый должен взять на себя ответственность. Я на 100% отвечаю за результат и игру команды. Подобное выступление неприемлемо. Должен извиниться перед фанатами, понимаю их чувства, что им пришлось смотреть. Главный тренер МЮ Майкл Кэррик

Последний раз "красные дьяволы" радовали своих болельщиков 10 сентября, когда разгромили "Сабах" Стаса Покатилова на старте Лиги чемпионов (4:0).

После этого команда Майкла Кэррика три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.