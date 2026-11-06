Выяснилось, какое место занимает "Кайрат" после третьего тура Лиги конференций

Стало известно место алматинского "Кайрата" после ничейного результата с итальянской "Аталантой" в третьем туре Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам третьего тура общего этапа Лиги конференций в турнирной таблице лидирует швейцарский "Лугано".

За ним расположились греческий "Панатинаикос", нидерландский "Твенте" и французское "Монако". Перечисленные клубы набрали по 9 очков.

Далее с 7 очками идут английский "Брайтон", норвежский "Бранн", датский "Копенгаген", румынская "Университатя Крайова", шведский "Мьёльбо", бельгийский "Синт-Трёйден".

Алматинский "Кайрат" после ничейного результата с итальянской "Аталантой" (1:1) с двумя очками занимает 27-е место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках общего этапа турнира алматинцы проведут 26 ноября против шведского "Мьёльбю".

Ранее в "Аталанте" оценили сенсационную ничью с "Кайратом".