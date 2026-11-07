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Спорт

"Ордабасы" разгромил "Кайсар" и оформил золотой дубль футбольного сезона

Футбол Победа Кубок РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 17:46 Фото: Instagram/fc__ordabasy
7 ноября официально завершился казахстанский футбольный сезон финальным матчем за Кубок страны, где "Ордабасы" из Шымкента легко победил кызылординский "Кайсар" со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Финальный поединок Кубка Казахстана прошел на "Туркестан Арене", где футболисты "Ордабасы" почти считались хозяевами, так как арена находится на территории Туркестанской области.

Коллектив из Шымкента сполна воспользовался своей возможностью, забив в ворота соперника четыре гола.

Разгром "Кайсара" на седьмой минуте начал Эльхан Астанов, а перед перерывом преимущество "Ордабасы" удвоил лучший снайпер КПЛ-2026 Берн Йонсен.

Во втором тайме третий мяч у шымкентского коллектива забил Давид Сандан Абагна. А уже точку, почти окончательную, на 71-й минуте поставил Эльхан Астанов – 4:0.

В оставшееся время "Кайсар" сумел забить гол престижа – отличился Агостиньо Азеведо.

Таким образом, "Ордабасы" стал обладателем Кубка Казахстана. А две недели назад команда Андрея Мартина завоевала золотые медали КПЛ-2026.

В итоге шымкентская дружина оформила золотой дубль в 2026 году.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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