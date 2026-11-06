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Спорт

Наставник португальской дружины высказался об уходе Роналду из сборной

Футбол Заявление Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:46 Фото: Instagram/portugal
Накануне главный тренер сборной Португалии по футбол Жорже Жезуш прокомментировал завершение карьеры Криштиану Роналду в главной команде страны, сообщает Zakon.kz.

5 ноября знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной сборной, выпустив специальное заявление в своих соцсетях.

За сутки уже набралось немало комментариев и мнений по данному поступку 41-летнего футболиста. Среди них оказался и 72-летний нынешний рулевой португальской сборной Жорже Жезуш.

"Это его решение, мы говорили об этом перед первым его вызовом в сборную. Просил его остаться, потому что мне нужно было, чтобы он был рядом. Но я должен уважать его решение, он навсегда останется в сердцах португальского народа и сборной. Пути назад нет, потому что он всегда будет ориентиром для португальского футбола". Жорже Жезуш

В начале октября Криштиану со скандалом покинул расположение сборной Португалии в Дании после фраз Жезуша на пресс-конференции насчет выхода на поле капитана.

"Криштиану – мировая икона, икона Португалии, икона сборной. На протяжении многих лет он многое давал национальной команде. Он является кумиром для португальской молодежи. Большинство его поклонников молоды, имел возможность год работать с ним в "Аль-Насре". Он всегда будет примером для сборной, для народа и истории. Я повесил его большую фотографию в зале для всех молодых игроков и коллег, которые бывают там каждый день". Жорже Жезуш

После этого инцидента у Роналду забрали его седьмой номер и дисквалифицировали из сборной на месяц.

И в это же время Жорже Жезуш сказал, что не извинится перед нападающим и ждет его возвращения в сборную.

В итоге легендарный форвард уходит из главной команды страны без прощального матча и, по сведениям ряда СМИ, он не планирует этим заниматься.

А днем ранее итальянский ФК "Комо" устроил голевой пир с новым рекордом Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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